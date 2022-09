La stagione è iniziata bene ma, come al solito, Antonio Conte non si accontenta e vuole sempre di più. In conferenza stampa l’ex Inter e Juve ha commentato così la campagna acquisti del suo Tottenham. “Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Non posso lamentarmi, abbiamo fatto cose buone. Ma se devo essere sincero, vedo ancora tanta, troppa distanza dagli altri top team. Abbiamo solo iniziato a migliorare la squadra, per competere con il Manchester City per esempio abbiamo bisogno di almeno altre 3 finestre di mercato”.