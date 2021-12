, allenatore del, ha presentando oggi la sfida il programma con il(domenica alle 17.30 al Tottenham Hotspurs Stadium) dove però l'argomento principale non è stata la partita ma bensì la pandemia che sta dilagando inche portato a molti rinvii.L'exalla domanda di come dovrebbe comportarsi lae ilha risposto: "Per questo siamo pronti a giocare e siamo pronti a fare quello che gli altri ci dicono di fare. - aggiungendo - In passato, per esempio quando avremmo dovuto affrontare il Rennes, ho visto che era un grosso problema per noi perché avevamo tanti giocatori con il Covid.".L'argomento poi si è spostato sulle vaccinazioni e il tecnico degli Spurs ha risposto: "Onestamente, questa è una questione personale. Io sono vaccinato, mia figlia e mia moglie hanno fatto lo stesso.- il discorso vaccini passa poi al gruppo squadra e aggiunge - "Onestamente non è facile rispondere a questa domanda. Penso che ogni singola persona, ogni singolo giocatore o membro dello staff, debba prendere la decisione da solo".La conferenza stampa poi torna sulla match di domenica e alla domanda su Mohameddelrisponde: "Penso che sia uno dei migliori giocatori al mondo, segna o fare assist.Infine, gli addetti stampa inglesi gli fanno una domanda sul mercato futuro e il tecnico salentino risponde: "In questo momento non stiamo pensando al mercato. Abbiamo avuto tanti, tanti problemi da affrontare e cercare di risolvere. Era molto difficile parlare di altri argomenti.In questo momento sto facendo una valutazione su tutta la rosa. Il Covid sarà una buona opportunità per qualcuno per dimostrarmi che merita di continuare a giocare per il Tottenham".