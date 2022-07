Dopo il doppio acquisto a gennaio dalla Juventus di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur, acquisti poi risultati fondamentali per la conquista del quarto posto in classifica, Antonio Conte punta ancora ai migliori talenti della Serie A per rinforzare il suo Tottenham. Uno dei profili adocchiati dagli Spurs è il centrocampista statunitense Wes McKennie, offerto dagli esperti di Snai a 5, stessa quota di Milan Skriniar, difensore al centro di diverse voci di mercato e allenato da Antonio Conte nel suo biennio all’Inter. Sempre dai nerazzurri potrebbero arrivare altri rinforzi per la formazione londinese: per la difesa spunta il nome di Alessandro Bastoni, centrale lanciato in pianta stabile tra i titolari all’Inter proprio dal tecnico italiano che lo riabbraccerebbe volentieri con un suo passaggio al Tottenham che vale 15 volte la posta, mentre sale a 25 l’arrivo di Nicolò Barella, altro pretoriano di Conte, alla ricerca di giocatori vincenti per riportare al club un titolo che ormai manca dal 2008.