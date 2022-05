Il francese del Lipsia Christopher Nkunku potrebbe giocare la prossima stagione in Premier. Sono tante le squadre in lizza per lui ed il Tottenham fa sempre più sul serio. Antonio Conte avrebbe, infatti, espresso alla dirigenza la voglia di poterlo allenare componendo un attacco di assoluto valore per provare a vincere il campionato. Lo riporta El Mundo Deportivo.