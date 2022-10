Situazione complicata in casa Tottenham dopo il ko di Manchester. In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato così, soffermandosi sulle condizioni di Dejan Kulusevski.



"Penso che dovremo aspettare un po' di tempo per il suo ritorno. Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi la situazione è peggiorata di colpo. Serve tempo ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci in termini di punti. Incrociamo le dita per Kane e Son; ora stanno bene e spero che non cambi nulla altrimenti dovrò rimettermi le scarpette per giocare".