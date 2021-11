Queste le prime parole di Antonio Conte da allenatore del Tottenham: "Sono molto contento di tornare ad allenare e di farlo in Premier League in un club ambizioso. Il Tottenham ha un ottimo centro di allenamento e uno degli stadi migliori del mondo. Non vedo l'ora di iniziare, di vivere la passione dei tifosi, con la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto come giocatore e come allenatore. La scorsa estate non è stato possibile iniziare l'avventura insieme perché avevo chiuso da poco con l'Inter, ero ancora emotivamente coinvolto, ho pensato che non fosse il momento giusto per tornare ad allenare. L'entusiasmo e la determinazione contagiosa di Levy, la scelta di puntare fortemente su di me hanno fatto la differenza. E' un'occasione che proverò a sfruttare con grande convinzione".​