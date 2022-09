Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Leicester: "Quando gioco con tre centrocampisti, di sicuro ho bisogno di un perno che sia più bravo con la palla, abbia più qualità e meno forte fisicamente. Due giocatori come quelli che avevo all'Inter con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, con caratteristiche diverse. Quando hai tre attaccanti devi avere due centrocampisti di qualità ed essere forte fisicamente. Per questo abbiamo questo tipo di giocatori, sono davvero contento perché sto vedendo grandi miglioramenti nei miei centrocampisti".