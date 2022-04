Il futuro di Antonio Conte potrebbe non essere al Tottenham nonostante un contratto in scadenza 30 giugno 2023 e con opzione per un'ulteriore stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'allenatore ex-Inter e Juventus vuole infatti certezze sul futuro societario e, soprattutto, vuole valutare la capacità di investimento degli Spurs e le eventuali proposte alternative che gli si presenteranno con la possibilità anche di rescindere l'accordo in essere.