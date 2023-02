Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Milan:



"L'approccio non è stato sbagliato, abbiamo concesso un gol che non dovevamo concedere dopo pochi minuti e poi quando attaccavamo dovevamo rimanere attenti ai loro giocatori migliori. Per entrambe le squadre è difficile giocare sotto pressione, abbiamo trovato ottantamila avvelenati che hanno spinto il Milan al successo e mi auguro che possa essere così anche al ritorno che ci presenterà delle difficoltà che faremo di tutto per superare".



CENTROCAMPO - "Sono soddisfatto, rischiamo di rimanere con tre centrocampisti soltanto da qui a fine stagione; davanti i ragazzi hanno bisogno di ritrovare fiducia perché hanno i mezzi per fare male alle difese avversarie. Qualche giocatore non è tanto in fiducia, vedremo cosa accadrà".



DIER - "Questa è una squadra che ha iniziato un percorso e mi auguro che non ci voglia tanto tempo per portarlo a compimento. Negli anni il Tottenham ha vissuto molto di alti e bassi, nella scorsa stagione abbiamo fatto un finale in crescendo, tutti possono migliorare e i difensori devono sempre stare sul pezzo. Serve pazienza, ma anche fiducia".