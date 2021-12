Il portiere e capitano del Tottenham, Hugo Lloris, è in scadenza di contratto e non si è ancora parlato di rinnovo. Antonio Conte ha parlato della situazione, sollecitato dai giornalisti inglesi, dicendo: "Ora è molto concentrato e sa benissimo che ora stiamo cercando di fare del nostro meglio. Io come allenatore, Hugo come portiere e ogni giocatore deve esibirsi ad alto livello, ma di sicuro avremo tempo per parlare di lui e lo considero un giocatore importante per il Tottenham, per la sua esperienza". Il tecnico ex Inter rimanda, almeno per ora, la questione rinnovo del 34enne portiere francese nonostante si facciano più forti le voci che vedrebbero il futuro del campione del Mondo in MLS.