Direttamente dalla Corea del Sud, dove il Tottenham sarà in tournée pre-campionato, Antonio Conte ha parlato del mercato degli Spurs, fin qui attivissimi con gli acquisti di Forster, Lenglet, Bissouma, Perisic e Richarlison: "Era importante ingaggiare nuovi giocatori in anticipo perché puoi prepararti con questi giocatori per condurli alla nostra idea di calcio. Ora è più facile perché la squadra sa cosa voglio".



Su Perisic: "Lo conosco molto bene. Parliamo di un giocatore che ha vinto tanto in passato, giocando campionati importanti in Germania e in Italia, e una finale di Coppa del Mondo. Stiamo parlando di un giocatore davvero bravo con grandi qualità".



Su Richarlison: "Gioca in tutte le posizioni dell'attacco. Mi piace perché è mentalmente forte. Abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori".