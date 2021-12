Antonio Conte, allenatore del Tottenham, club colpito duramente dal Covid, parla dell'emergenza e della possibilità di giocare ugualmente contro il Liverpool in campionato: "​Siamo pronti a seguire le regole e penso che sia la cosa più importante. Se ci sono le regole, allora devono essere le stesse per tutte le squadre. Per questo siamo pronti a giocare e siamo pronti a fare quello che gli altri ci dicono di fare".