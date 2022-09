Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato dopo la sconfitta nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in casa dello Sporting Club de Portugal: "Il risultato è negativo e quando perdi non sei felice, senza dubbio. Oggi il match è stato in equilibrio e nel secondo tempo abbiamo cercato di segnare e vincere, ma poi negli ultimi dieci minuti potevamo fare molto meglio. Peccato, sicuramente era una partita difficile per noi, ci abbiamo provato ma alla fine abbiamo perso".