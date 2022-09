Antonio Conte, tecnico del Tottenham, parla in conferenza stampa tra mercato e obiettivi: "Dobbiamo capire che in questa finestra di mercato abbiamo fatto quello che poteva il club. Penso che abbiamo fatto buone cose, ma devo essere onesto perché vedo molta distanza con le squadre dei top team e per questa ragione dobbiamo sapere che dovremo iniziare un processo di miglioramento della squadra. Ci abbiamo provato a gennaio con Bentancur e Kulusevski e ci abbiamo provato in questa finestra dal punto di vista numerico e qualitativo. Per essere competitivi e lottare per essere una contender e provare ad andare in Champions, tuttavia, servono almeno altre tre finestre di mercato per migliorare e raggiungere il livello degli altri club".