Il destino di Lucas Moura appare sempre più lontano dal Tottenham. Il giocatore brasiliano non rinnoverà con gli Spurs e con ogni probabilità sarà lasciato libero di partire a fine stagione. Lo ha confermato lo stesso Antonio Conte, che in conferenza stampa ha aperto ad un suo addio, pur lasciando la scelta definitiva in mano alla società: "Questa è una decisione del club. Certamente per lui è una stagione difficile. Nei miei piani iniziali era un giocatore importante, ma alla fine ha giocato solo una o due partite. Ha giocato in Champions col Marsiglia ma con dolore. Circa quel che succederà, rispetterò la decisione del club".