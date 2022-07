Il portale The Athletic riferisce che l'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha compilato una lista con 9 calciatori che dovranno lasciare il club in quanto non ritenuti più parte del progetto. Si parte col centrocampista classe '96 Tanguy Ndombele passando per Giovani Lo Celso, Harry Winks, Sergio Reguilon, Japhet Tanganga, Matt Doherty, Joe Rodon, Emerson Royal e Bryan Gil.