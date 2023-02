Il giorno dopo la pesante sconfitta in casa del Leicester è ancora più duro per il, che costretto a fare i conti con una realein vista della sfida dicon il, in programma martedì sera a San Siro. Il poker rimediato dalle Foxes preoccupa, certo, ma non è l'unico guaio per- L'allarme principale riguarda, uscito al 65' della partita con il Leicester per un problema al ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare la sfida d'andata con i rossoneri. Ma non solo, il timore è che l'infortunio possa essere anche più grave: secondo indiscrezioni lanciate dal giornalista uruguayano Buysan,. Una tegola che può incidere in maniera importante sulle ambizioni europee degli Spurs, ma purtroppo per Conte i guai non finiscono qui e per la gara d'andata ce n'è un altro altrettanto pesante.- Contro il Milan a San Siro infatti non ci sarà neanche l'altro titolare della mediana londinese,, colpa di quel cartellino giallo rimediato nei minuti di recupero della gara con il Marsigla, l'ultima della fase a gironi: la terza ammonizione rimediata nelle prime sei partite di Champions e, per il regolamento della massima competizione europea, scatta l'inevitabile turno di stop contro il Milan. Niente Bentancur e niente Hojbjerg, il Tottenham si ritrova con un centrocampo da reinventare. Conte sarà costretto quindi a recuperare giocatori fin qui meno utilizzati: spazio a, classe 2002 subentrato all'uruguaiano ex Juventus nella gara con il Leicester (finora 5 presenze tra Premier League e FA Cup); a disposizione anche(classe 2002, finora 13 presenze complessive in tutte le competizioni) e possibilità di essere ripescato anche per, classe '96 poco impiegato in questo avvio di 2023 (26 presenze complessive dall'inizio della stagione). Grattacapi per Conte a due giorni dalla sfida con il Milan: il Tottenham è in emergenza a centrocampo.