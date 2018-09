Mousa Dembelé, centrocampista del Tottenham cercato dall'Inter la scorsa estate, è tornato a parlare della sfida di Champions League contro i nerazzurri: "Penso che abbiamo giocato bene, siamo stati molto disciplinati, ma penso che avremmo dovuto chiuderla prima. Avergli consegnato i tre punti è un risultato è deludente. Ovviamente è un'occasione persa, dobbiamo rialzare la testa perché ci sono stati molti aspetti positivi e dobbiamo continuare. Non possiamo permettere che la situazione rimanga così, capisco che siamo tutti delusi, ma dobbiamo cambiare e non c'è troppo tempo per farlo".