Il portiere e capitano del Tottenham, Hugo Lloris, potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza con gli Spurs e in Inghilterra sono sicuri che Mourinho sia alla ricerca di un suo sostituto. Il Sun riporta un interesse del club per due portieri, entrambi inglesi: Nick Pope del Burnley e Dean Henderson del Manchester Utd.



Il primo ha ventott’anni ed è nel pieno della sua carriera. Le sue prestazioni sono sulla bocca di tutti in Inghilterra da qualche anno e, anche se il Burnley non sembra intenzionato a venderlo, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria per quello che probabilmente sarà il portiere titolare dell’Inghilterra ad Euro 2021. I Clarets, che lo avveano pagato 1,5 milioni dal Charlton, ne chiedono ora 50.



Il secondo sarebbe un acquisto in prospettiva. Henderson ha sorpreso tutti la scorsa stagione, quando era in prestito allo Sheffield Utd ma quest’anno sta faticando a trovare spazio ed il Manchester Utd sembra intenzionato a voler continuare a puntare su De Gea. Per questo motivo il ventitreenne potrebbe lasciare i Red Devils in estate.



Per entrambi il Tottenham dovrà superare la concorrenza di altri due club londinesi: il Chlesea, dove, oltre al clamoroso flop di Kepa, nemmeno Mendy sta convincendo fino in fondo, e il West Ham che da inizio stagione deve far fronte ai reiterati infortuni dei suoi portieri (Fabianski su tutti) e, se dovesse centrare una incredibile qualificazione europea, avrebbe bisogno di più certezze fra i pali.