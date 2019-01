Con il suo infortunio, Harry Kane non tornerà in campo prima di Marzo, motivo per il quale il Tottenham guarda al mercato per rafforzare il suo attacco in vista anche degli ottavi di Champions League. Come riportato da Football.London, è Luka Jovic l'obiettivo degli Spurs per gennaio. Il classe '97 è ora in forza all'Eintracht Francoforte ma fa gola a diverse squadre del panorama europeo.