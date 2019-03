Il Tottenham ce l'ha fatta. Dopo i molteplici rinvii, che hanno fatto impennare i costi di realizzazione e obbligato a giocare le partite interne a Wembley, il club del nord di Londra sta per tornare a casa, è pronto, sorto accanto al vecchio impianto, ormai completamente demolito. Si tratta solo di aspettare ancora qualche giorno,Sarà un impianto futuristico, con una piccola fabbrica di birra e una bakery house, tra le novità introdotte dal club ingleseperché all’interno della struttura non sarà accettato denaro contante. Novità anche sui posti (la capienza è di 62 mila): come riporta Calcio e Finanza il Tottenham ha pianificato una possibile zona adeguata per chi volesse seguire la partita in piedi, nell’area dello stadio da 17.500 posti, oltre che nella zona dedicata ai tifosi ospiti, dove il club «ha costantemente avuto problemi di tifosi in piedi». Nello specifico, i posti in questione avrebbero una barriera in grado di separare ogni fila e un sedile che potrebbe essere ribaltato e bloccato in posizioneQuesto il time-lapse della costruzione, direttamente dal profilo ufficiale del Tottenham.