José Mourinho, manager del Tottenham, parla prima della sfida col Watford, spiegando le sue scelte, come quella di lasciare fuori Eriksen, in trattativa con l'Inter: "Tanganga meritava di giocare, ha disputato due buone partite. Ha fatto di tutto per dimostrare che è pronto per lottare per un posto in squadra. Lamela è un giocatore importante, ha avuto tanti infortuni, è stato fuori, ma è tornato e ha fatto bene. Ora non abbiamo alcuni dei nostri giocatori migliori e dobbiamo giocare in modo diverso. Abbiamo portato in campo Lamela e Lo Celso per dare un po' più di creatività alla squadra perché non abbiamo un '9' davanti, bisogna giocare diversamente".