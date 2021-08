Esordio con la maglia del Tottenham per Pierluigi Gollini. In campo in Conference League contro il Pacos de Ferreira anche Cristian Romero, che aveva già giocato una manciata di secondi nella prima di Premier contro il Manchester City. Ecco l'11 degli Spurs. Gollini, Doherty, Romero, Carter-Vickers, Davies, Sessegnon, Winks, Lo Celso, John, Bryan, Scarlett.