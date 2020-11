Fa discutere in casa Tottenham la situazione dell'attaccante portoghese Gedson Fernandes, arrivato in prestito dal Benfica lo scorso gennaio. Il calciatore non rientra nei piani di Mourinho, che ne ha parlato così: "Per me non è un problema ma una soluzione, anche se non lo convoco e non gioca. Non dirò mai di non volerlo qui, ma capisco la situazione. Vogliamo il bene del giocatore, il Benfica può decidere cosa fare per il suo futuro, anche fosse finire qui il prestito". In passato, il giocatore classe '99 è stato nel mirino del Milan.