Intervistato da Canal Plus, il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombelé ha svelato un retroscena di mercato: "Se ho pensato di andare all’Inter? Mi sono posto la domanda se dovessi partire o meno, ma il presidente mi ha detto di volermi tenere. In questa stagione sta andando piuttosto bene, anche con l’allenatore, con cui ho avuto dei problemi in passato".