Secondo l'Indipendent potrebbe essere Alex Meret il sostituto di Pierluigi Gollini al Tottenham. Il giornale inglese riporta che il 26enne portiere italiano ex Atalanta dal suo arrivo agli Spurs non ha mai convito, anche per colpa della scarsa forma fisica, e potrebbe non raggiungere le 20 presenze per far scattare l'obbligo di riscatto fissato con i bergamaschi. Il ds dei londinesi, Fabio Paratici, avrebbe trovato nel 23enne portiere del Napoli l'alternativa, scontento del poco spazio avuto finora.