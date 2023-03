Antonio Conte, dopo lo sfogo post pareggio col Southampton, è in bilico. L'allenatore salentino, secondo The Telegraph, sarà esonerato questa settimana dalla guida del Tottenham. Detto ciò, uno dei principali indiziati per la panchina è Mauricio Pochettino. Secondo Sky Sport, molti giocatori degli Spurs sono stati in contatto con l'allenatore argentino per favorire il suo insediamento. Inoltre, è in ottimi rapporti con Daniel Levy, presidente del club.