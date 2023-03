Il Tottenham deve fare i conti con una panchina vacante, ma questo non impedisce agli Spurs di cominciare ad intavolare contatti per la sessione di mercato estiva: un giocatore da tener d'occhio è Clement Lenglet, francese, difensore di proprietà del Barcellona per il quale la dirigenza inglese cercherà di strappare un trasferimento a titolo definitivo. Dalla Spagna assicurano che Lenglet voglia continuare la propria carriera in Inghilterra.