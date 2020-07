Un dramma inimmaginabile ha colpito il difensore del Tottenham Serge Aurier nelle prime ore della giornata di oggi. Il calciatore ivoriano ha infatti appreso la drammatica notizia della morte del fratello 26enne Christopher, rinvenuto gravemente ferito da colpi di arma da fuoco dalla polizia in un quartiere periferico di Tolosa (città nella quale è esploso calcisticamente l'attuale giocatore degli Spurs).



Il fratello di Aurier, che giocava a sua volta nella formazione dilettantistica del Tolosa Rodeo (quinta divisione nazionale), è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo responsabile dell'omicidio si sarebbe sottratto alla cattura e sarebbe tuttora in fuga.