Il futuro di Harry Kane al Tottenham è strettamente legato a quello di Antonio Conte. L'attaccante è entusiasta dell'arrivo dell'ex Inter sulla panchina degli Spurs e non vedrebbe di buon occhio una sua eventuale partenza. Per il Daily Express, se questa dovesse essere la strada, sarebbero 3 le squadre in lotta per il suo cartellino: Manchester City, Manchester United e Real Madrid.