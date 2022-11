Il futuro di Hugo Lloris come numero 1 del Tottenham è sempre più in bilico. Come riporta 90min, Antonio Conte sta studiando alcune alternative per la porta degli Spurs. Tra i nomi osservati, in prima fila ci sono Jordan Pickford, nazionale inglese in forza all’Everton, e gli spagnoli David Raya del Brentford e Robert Sanchez del Brighton.