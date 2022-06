È in dirittura d’arrivo il terzo rinforzo estivo per il Tottenham di Antonio Conte. Dopo Forster e Perisic, gli Spurs hanno chiuso per Yves Boussouma, centrocampista del Brighton. Secondo il Times, il maliano arriverà a Londra per un esborso intorno ai 25 milioni di sterline, beffati i cugini dell'Arsenal che sembravano in pole position sul 25enne.