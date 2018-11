Altra serata di Champions League e dopo Juventus e Roma, che hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale, è il turno di Inter e Napoli. I nerazzurri sono impegnati nella delicata trasferta di Wembley: una vittoria o un pareggio contro il Tottenham chiuderebbero il discorso qualificazione qualificazione per la squadra di Spalletti, un successo degli Spurs invece permetterebbe alla formazione di Pochettino l'aggancio al secondo posto e ogni verdetto sarebbe rimandato all'ultima giornata, dove si giocheranno Inter-PSV e Barcellona-Tottenham. Anche il Napoli di Ancelotti può strappare già questa sera il pass per gli ottavi: qualora vincessero contro la Stella Rossa e, in contemporanea, il PSG cadesse in casa con il Liverpool, gli azzurri sarebbero certi del passaggio del turno.





Tottenham-Inter ore 21 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Rai Uno)



Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.



Napoli-Stella Rossa ore 21 (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)



Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti.



Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Fardou, Marin, Srnic; Boakye. All. Milojevic.