Intervistato da Sky Sport, Harry Kane ci ha messo la faccia per parlare del momento negativo del Tottenham. Nonostante alcune critiche, l'attaccante ha difeso il lavoro di Antonio Conte: "Stiamo vivendo una trasformazione, l'allenatore sta costruendo una cultura per riportarci in alto, dove dobbiamo stare. C'è una linea sottile tra l'arrivare tra i primi quattro posti e finire sesti, settimi o ottavi. Non bastano due giorni per aggiustare le cose, c'è bisogno di tempo e pazienza. Conte ha detto che deve parlare col club per vedere che direzione dobbiamo prendere, noi giocatori non possiamo che parlare bene di lui. La squadra è dalla sua parte, con Antonio possiamo migliorare".