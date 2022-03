Harry Kane è il quinto miglior marcatore della Premier League di tutti i tempi. Eppure milita in un club che non è lontanamente vicino a vincere alcun titolo in questa stagione, né in Europa, né in Inghilterra. E dall'esterno, secondo la stampa inglese, arrivano pressioni affinché l'attaccante del Tottenham inizi a valutare le offerte provenienti da Manchester City e Manchester United, per il bene della sua carriera.