Harry Kane sognava di lasciare il Tottenham in estate. A chi ha attaccato il fratello-agente l'attaccante inglese risponde: "​Ogni volta che si scrive qualcosa sulla tua famiglia, è sempre difficile da accettare, soprattutto quando si tratta di cose negative. Penso però che in quei momenti le famiglie si uniscano. Ovviamente voglio bene a mio fratello, ai miei genitori, a mia moglie e alla sua famiglia, quindi ci sono molte persone di cui mi fido e con cui posso parlare. In estate si sono dette molte cose su mio fratello, essendo il mio agente, ma siamo rimasti uniti. So quello che rappresenta per me, come agente e come fratello, e questo è tutto ciò che conta".