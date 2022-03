Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Inghilterra alla vigilia dell'amichevole con la Svizzera, il capitano del Tottenham Harry Kane ha nicchiato sul futuro: "Il mio focus è sul finire la stagione prima di tutto. Siamo ancora in corsa per finire tra le prime quattro in Premier League ed è su questo che mi concentro. Non posso controllare quello che potrà accadere in futuro. E' un anno importante per tutti, non solo per me. Voglio arrivare al Mondiale nella miglior condizione possibile. Si tratta di controllare quello che posso ed è quello che ho fatto sul campo negli scorsi mesi. L'importante è restare concentrati".