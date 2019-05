Una lesione lo ha tenuto ai box per un mese e mezzo costringendolo a sostenere i compagni da casa fino ad oggi: Harry Kane è "pronto" a tornare in campo per l'appuntamento della vita: la finale di Champions League contro il Liverpool. Ad ammetterlo è lo stesso attaccante degli Spurs, ai microfoni della BBC.



I'M READY - "Mi sento bene - ha detto -. Non ho più nessun problema; già una settimana fa ho cominciato ad avere fiducia su un mio possibile ritorno in campo. Giocherò? Ora dipende dall'allenatore, deciderà lui se schierarmi o meno".