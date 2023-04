Il Tottenham sembra avere trovato il sostituto di Antonio Conte per la prossima stagione. Secondo The Sun, si tratterebbe di Vincent Kompany. L'ex capitano del Manchester City ha guidato una notevole trasformazione al Burnley in questa stagione dopo che il club è retrocesso lo scorso anno a causa di una serie di problemi finanziari. Daniel Levy è rimasto personalmente sbalordito dallo stile proattivo e attraente del belga.