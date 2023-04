From the final whistle pic.twitter.com/ngiEvQsPow — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023

Obiettivo centrato.. Grazie al successo di ieri sera per 2-1 sul campo del Middlesbrough con gol Barnes e Roberts, la capolista della Championship si garantisce la certezza aritmetica della promozione. Infatti a 6 giornate dalla fine del campionato, sono 19 i punti di vantaggio sul Luton terzo in classifica e le prime due salgono direttamente in Premier senza passare dai playoff.La squadra allenata dall'ex difensore belga del Manchester City sta dominando il campionato a quota 87 punti frutto di 25 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte con 76 gol fatti e 30 subiti.(la prima da allenatore-giocatore prima di ritirarsi) in patria dal 2019 al 2022.