Il Tottenham di Antonio Conte deve far fronte a un focolaio di Covid. Secondo l'Evening standard, sarebbero risultati positivi al coronavirus almeno una mezza dozzina di giocatori e due membri dello staff tecnico. Ulteriori tamponi sono previsti per la giornata di oggi. Giovedì gli Spurs dovrebbero ospitare il Rennes in Conference League (nel girone sono in lizza per il secondo posto) mentre domenica incontreranno il Brighton in Premier League, per poi confrontarsi la settimana prossima con Leicester e Liverpool. In base alle regole Uefa, l'incontro di dopodomani sarebbe a rischio solo se la squadra rimanesse con meno 13 giocatori e senza portieri. Riguardo alle partite di campionato, la società potrebbe chiedere alla Premier un rinvio.