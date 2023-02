Giornata delicata per Antonio Conte che si è sottoposto in mattinata a un intervento chirurgico ​per asportare la cistifellea. A renderlo noto è stato il Tottenham che ha spiegato come l'operazione si sia resa necessaria dopo che l'ex Juve e Inter aveva accusato forti dolori addominali.



.L'allenatore ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram: "Grazie per i vostri amorevoli messaggi, il mio intervento è andato bene e mi sento già meglio. Adesso è il momento di recuperare, non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra".



Anche il club si era espresso con questo comunicato: "Antonio Conte si è recentemente ammalato con forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Il Club gli augura ogni bene".