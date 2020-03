Il proprietario delDaniel, ha annunciato il taglio del 20% degli stipendi della società. "Appena il 18 marzo ho detto: 'Dovremo tutti lavorare insieme per garantire che l'impatto di questa crisi non comprometta la stabilità futura del Club'. La decisione dei governi di tutto il mondo di chiudere efficacemente le economie, con effetti inauditi sulle libertà civili, al fine di ridurre al minimo i terribili effetti della pandemia COVID-19 è quella giusta per proteggere le vite umane. La devastazione schiacciante sulle industrie in molti paesi, l'interdipendenza del commercio internazionale e dei viaggi in ogni aspetto della nostra vita quotidiana solo ora cominciano a essere sentiti. Ogni persona su questo pianeta sarà colpita e nella mia vita non riesco a pensare a qualcosa di così importante".- "Abbiamo visto alcuni dei più grandi club del mondo, come il Barcellona, il Bayern Monaco e la Juventus adottare misure per ridurre i loro costi. Ieri, avendo già preso provvedimenti per ridurre i costi, noi stessi abbiamo preso la difficile decisione - al fine di proteggere i posti di lavoro - di ridurre del 20% la retribuzione di tutti i 550 amministratori e dipendenti che non lavorano, se del caso, il regime di aspettativa del governo. Continueremo a rivedere questa posizione. Ci auguriamo che le attuali discussioni tra la Premier League, PFA e LMA si tradurranno in giocatori e allenatori che faranno la loro parte per il calcio eco sistema. Quando leggo o sento storie sui trasferimenti dei giocatori quest'estate come se non fosse successo nulla, la gente deve svegliarsi".