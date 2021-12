Colpiscono dall'Inghilterra le immagini da Londra, dove fra pochi minuti si giocherà Tottenham-Liverpool e i tifosi inglesi, nel pieno della quarta ondata dovuta alla variante omicron, arrivano però in massa allo stadio senza mascherina. Questo il commento di Paolo Di Canio: "Tutti senza mascherina, per strada si scambiano la pinta come se fosse ancora tre anni fa, che già non era proprio igienico all'epoca. Io non voglio fare paternali, ho fatto il vaccino e la terza dose: non è che se ti fai il vaccino non veicoli il virus. Non è tana libera tutti, è assurdo e l'ho testata con mani fino a tre giorni fa: si passa dal tutti liberi al lockdown