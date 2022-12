Lucas Moura è in uscita dal Tottenham. Con appena 11 presenze realizzate fin qui, il brasiliano non appare centrale nel progetto di Conte. Ed ecco che prende quota l’ipotesi di un addio già a gennaio: a pensarci, scrivono i colleghi del Mundo Deportivo, è il Siviglia in Liga. Da non trascurare anche l’ipotesi di un ritorno in Brasile.