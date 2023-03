Tottenham-Milan in Champions League è uno spartiacque anche per il futuro sulle rispettive panchine di Antonio Conte e Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Luis Enrique è innamorato dell’Italia e, se un suo ritorno alla Roma è impossibile vista l’esperienza negativa del 2011-12, va tenuta monitorata la pista Milan. Con Pioli fuori dalle prime quattro, una rivoluzione non andrebbe scartata e l’ex ct della Spagna, che ha già lavorato nella Capitale con il ds rossonero Frederic Massara, non ha paura a sposare una politica legata ai giovani di talento.