Soffia un'aria nuova dalle parti di ​White Hart Lane e a portarla è stato José Mourinho. Al di là dei risultati, ora l'ambiente sembra essere sereno e allora anche giocatori che, fino a qualche settimana fa, erano piuttosto incerti sul futuro ora potrebbero cominciare a dialogare con la dirigenza del Tottenham per un possibile rinnovo. ​Secondo la BBC, Jan Vertonghen e ​Toby Alderweireld andranno in scadenza a giugno ma ora la permanenza a Londra non è più così in dubbio.