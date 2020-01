A pochissime ore dalla fine del mercato, José Mourinho in conferenza stampa fa il punto sul mercato del Tottenham: "Avremmo bisogno di un attaccante per migliorare la squadra in vista delle grandi sfide che abbiamo davanti su tre diversi fronti. Ma anche se ancora può succedere di tutto, non mi aspetto che accada. Sono comunque felice di quello che è stato fatto. Bergwijn, per esempio, è un tipo di giocatore che va bene per il presente ma anche per il futuro ed è questa la direzione che stiamo seguendo. Con le difficoltà che presenta il mercato di gennaio era davvero dura trovare un attaccante che non risolvesse solo i problemi di oggi ma fosse anche utile per il futuro".