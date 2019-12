Il manager del Tottenham José Mourinho, dopo l'annuncio del rinnovo di Toby Alderweireld si è espresso ai microfoni di Sky Sport anche sulla situazione che riguarda Jan Vertonghen e Christian Eriksen, entrambi a scadenza a fine stagione ed entrambi corteggiati in Serie A anche da Inter, Roma e Juventus



RIMANETE! - "Se fossi Jan o Christian, rimarrei. Perché sono qui ormai da tanto tempo, hanno vissuto la vita del club negli ultimi quattro, cinque anni, il passaggio dal White Hart Lane al miglior stadio del mondo, le prospettive del futuro, la visione del club. Se fossi in loro direi che voglio far parte del prossimo capitolo".



VOGLIO IL RINNOVO - "Vorrei che entrambi firmassero un nuovo contratto, non voglio dire altro. Ma penso che un un nuovo contratto si firma quando tutte le parti in causa lo vogliono: il club, il giocatore, la famiglia. Se anche solo una di queste non vuole allora è difficile che succeda. A meno che un giocatore non trovi un agente che voglia anch'egli il rinnovo".