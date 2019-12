Dopo la vittoria in rimonta sul Brighton, il tecnico del Tottenham Mourinho commenta l’assenza di Tanguy Ndombele, escluso per la terza volta nelle ultime quattro partite:







“Non è infortunato. Posso dire che ieri mi ha detto che non si sentiva nelle migliori condizioni per giocare. Non basato su infortuni, ma basata sulle paure dei precedenti infortuni che ha avuto fin dall’inizio della stagione. Non si sente pronto per giocare una partita, ma non è infortunato, che è diverso”.